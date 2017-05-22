"Укрзализныця" запретила транзит российских вагонов

ПАО "Укрзализныця" ввело запрет на перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний-собственников из РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Запрещена перевозка в вагонах "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", "Первая Грузовая Компания", "Федеральная грузовая компания", "Промтрансинвест", "Первая Грузовая Компания в Украине" "Рейл 1520 Сервис", "Агрокомплекс", "Астон Продукты Питания Ингредиенты", ряда филиалов "Сг-транс".

В то же время разрешается прием к перевозке всех порожних вагонов собственности указанных компаний, назначением на РЖД.

Запрет введен с 18 мая до отмены.

Как сообщили в УЗ, такое решение вызвано действием указа президента Украины Петра Порошенко, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда компания из РФ.

Ранее сообщалось, что в связи со вступлением в силу этого указа, в частности, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.