"Укрзализныця" запретила транзит российских вагонов
ПАО "Укрзализныця" ввело запрет на перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний-собственников из РФ.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Запрещена перевозка в вагонах "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", "Первая Грузовая Компания", "Федеральная грузовая компания", "Промтрансинвест", "Первая Грузовая Компания в Украине" "Рейл 1520 Сервис", "Агрокомплекс", "Астон Продукты Питания Ингредиенты", ряда филиалов "Сг-транс".
В то же время разрешается прием к перевозке всех порожних вагонов собственности указанных компаний, назначением на РЖД.
Запрет введен с 18 мая до отмены.
Как сообщили в УЗ, такое решение вызвано действием указа президента Украины Петра Порошенко, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда компания из РФ.
Ранее сообщалось, что в связи со вступлением в силу этого указа, в частности, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.
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