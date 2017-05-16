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Симферопольский аэропорт и Крымская железная дорога попали под украинские санкции

Вторник, 16 мая 2017, 16:58

Аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно указу президента, в санкционный перечень сроком на один год также включены крымские морские порты, Керченская паромная переправа, Крымский автодор, Керченский государственный морской технологический университет.

Ограничительные меры предусматривают: блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, ограничение торговых операций.

Также им запрещается осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Список подсанкционных компаний также пополнился российской авиакомпанией "ЮТэйр", которая ранее не входила в него.

Напомним, президент Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали ресурсы Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.

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Крым санкции
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