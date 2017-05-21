Вскоре из Польши во Львов может появиться еще одно авиасообщение

Аэропорт польского города Быдгощ ведет переговоры со Львовом о налаживании авиасообщения, которое может начать функционировать с конца июля.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на издание" wyborcza.pl.

"Пока не могу ничего подтвердить, продолжаются переговоры с авиаперевозчиком", - заявил представитель аэропорта из города Быдгощ Артур Недзвецкий.

Информацию о начале авиасообщения Быдгощ-Львов с конца июля обнародовала представитель Высшей школы экономики из Быдгоща Марта Сикора.

По информации издания, промо билеты по этим авиасообщением стоили бы около 100 злотых (600 грн).

Газета отмечает, что в городе и регионе учится много студентов из Украины, а также работают более 10 тысяч человек.

Перспективным это направление в Польше называют также и в контексте начала функционирования с июня безвизового режима между Украиной и ЕС.

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