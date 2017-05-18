Украина ожидает положительного завершения миссии МВФ - Нацбанк

Украинские власти достигнут консенсуса с миссией Международного валютного фонда, работающей в Киеве, и наша страна получит пятый транш кредита Фонда в рамках программы.

Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий в кулуарах исследовательской конференции, организованной НБУ вместе с Национальным банком Польши и при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики, пишет УНИАН.

Смолий напомнил, что миссия будет работать с НБУ, правительством и Администрацией президента по четырем ключевым направлениям: пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития государственных банков.

"Я думаю, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус, и мы получим очередной транш", - сказал он.

При этом Смолий не стал прогнозировать сроки получения следующего транша, напомнив, что до конца года теоретически возможно еще два-три пересмотра программы с МВФ.

"Мы ожидаем, что общая сумма составит 4,5 миллиарда долларов, и срок будет зависеть от того, как Совет директоров МВФ примет решение", - добавил он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда приехала в Киев 16 мая.