Блокировка Mail.ru и Яндекса может навредить авиапассажирам

Блокировка российских почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua может привести к возникновению проблем у тысяч украинских авиапассажиров.

Об этом сообщает avianews.com.

Это связано с тем, что многие авиакомпании и агентства для максимальной автоматизации услуг и снижения издержек отправляют уведомления об изменении расписания или отмене рейсов по электронной почте.

В то же время, по обнародованным в конце 2014 года данным Приватбанка на основе анализа 5,5 млн email-адресов клиентов, 64% украинцев используют российские почтовые сервера.

В результате блокировки пассажиры, указавшие при бронировании билета в качестве контактной электронную почту на серверах mail.ru, yandex.ru или yandex.ua, могут не увидеть отправленное уведомление об изменении статуса рейса и опоздать на рейс в случае его переноса на более ранний срок, или же приехать в аэропорт, в то время как рейс был отменен.

Чтобы избежать таких проблем пассажирам следует связаться с авиаперевозчиком и указать в качестве контактного новый email на альтернативном почтовом сервере, а в случае отсутствия такого – перед обращением в авиакомпанию создать его.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, которым предусмотрены блокирование российских почтовых сервисов mail.ru, yandex.ru и yandex.ua, российских социальных сетей Одноклассники и Вконтакте, поисковика Yandex и сопутствующих сервисов.

16 мая украинские интернет-провайдеры начали осуществлять блокировку российских ресурсов.