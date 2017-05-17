"Газпром" выводит деньги из Украины

ЧАО "Газтранзит", частично принадлежащая российскому монополисту "Газпром", выплатит своим акционерам 209,066 миллиона гривен дивидендов.

Об этом сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение акционеры Газтранзита приняли на собрании 28 апреля.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства по принудительному взысканию с Газпрома штрафа на 172 млрд грн.

При этом глава АМКУ Юрий Терентьев указал, что Газпром является соучредителем Газтранзит, которому принадлежит здание в Киеве, а также другие активы.

АМКУ просит наложить арест на имущества и средства Газпрома и запретить их отчуждение.

Как сообщалось, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени (в размере, аналогичному штрафу) 5 октября 2016 года.

Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывают риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призвало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило 22 февраля.

21 апреля АМКУ сообщил, что подал заявление в Исполнительную службу для принудительного взыскания.