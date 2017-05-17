Украина тратила миллиард в год на российское ПО - Совбез

Из государственного бюджета Украины ежегодно тратилось около 1 млрд гривен на закупку российского программного обеспечения.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров во время круглого стола в среду, передает "Укринформ".

"Уже четвертый год идет необъявленная война. И мы не можем себе обеспечить финансирование, особенно за деньги государственного бюджета - а госбюджет тратит ежегодно до 1 млрд гривен на закупку российского программного обеспечения, - на финансирование страны-агрессора", - сказал он.

Представитель СНБО добавил, что налоги российских ИТ-компаний, которые зарабатывают в Украине, идут потом на финансирование гибридной войны против Украины.

"Деньги из нашего бюджета идут, а затем в виде налогов возвращаются в виде бомб и снарядов на наших солдат, которые каждый день отстаивают нашу возможность спокойно сидеть в красивых офисных помещениях за круглыми столами в мирном городе Киеве", - сказал он.

По его словам, именно это было одной из причин, помимо прочих, почему СНБО Украины принял решение об ограничительных мерах против российских ИТ-компаний.

Петров подчеркнул, что процедура введения санкций проходила в строгом соответствии с законодательством Украины.

Как известно, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. 17 мая он вступил в силу.

Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Односклассники.