Украина тратила миллиард в год на российское ПО - Совбез
Из государственного бюджета Украины ежегодно тратилось около 1 млрд гривен на закупку российского программного обеспечения.
Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров во время круглого стола в среду, передает "Укринформ".
"Уже четвертый год идет необъявленная война. И мы не можем себе обеспечить финансирование, особенно за деньги государственного бюджета - а госбюджет тратит ежегодно до 1 млрд гривен на закупку российского программного обеспечения, - на финансирование страны-агрессора", - сказал он.
Представитель СНБО добавил, что налоги российских ИТ-компаний, которые зарабатывают в Украине, идут потом на финансирование гибридной войны против Украины.
"Деньги из нашего бюджета идут, а затем в виде налогов возвращаются в виде бомб и снарядов на наших солдат, которые каждый день отстаивают нашу возможность спокойно сидеть в красивых офисных помещениях за круглыми столами в мирном городе Киеве", - сказал он.
По его словам, именно это было одной из причин, помимо прочих, почему СНБО Украины принял решение об ограничительных мерах против российских ИТ-компаний.
Петров подчеркнул, что процедура введения санкций проходила в строгом соответствии с законодательством Украины.
Как известно, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. 17 мая он вступил в силу.
Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Односклассники.
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