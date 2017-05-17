Оккупанты переводят электросети Севастополя в юрисдикцию РФ

Электросети оккупированного Севастополя начали переход в юрисдикцию Российской Федерации.

Об этом пишет "Коммерсант".

По словам так называемого "вице-губернатора" Севастополя Владимира Базарова, российское ООО "Севастопольэнерго" уже получило от ПАО "Энергетическая компания "Севастопольэнерго"" (зарегистрировано в Киевской области) городские сети.

Он не уточнил объема переданных активов и затруднился ответить, были ли сети выкуплены или отобраны, так как этот вопрос решался "на уровне двух частных компаний".

После аннексии Крыма Россией сетями Севастополя продолжала управлять украинская "Севастопольэнерго".

В СМИ компанию связывают с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером, которым принадлежит одна из крупнейших в Украине электроэнергетических групп VS Energy..

Регистрация ООО в России - первый шаг по выходу "Россетей" в Крым, считают собеседники издания в отрасли. О таком намерении госхолдинга стало известно в начале февраля.

Группе VS Energy принадлежит восемь энергопоставляющих предприятий, она крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова.

VS Energy подконтрольны "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Как известно, в октябре 2015 года Министерство внутренних дел начало расследование деятельности VS Energy.

Экономичческая правда