Акции Яндекса потеряли 3,3% на бирже

Акции компании "Яндекс" на торгах Московской биржи демонстрировали снижение на 3,3% (до 1,565 руб за акцию) на фоне введения Украиной ограничений на коммерческую деятельность и работу сервисов компании.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, сообщает ЗН.

Отмечается, что до информации о введении Украиной санкций против "Яндекса", акции компании росли в пределах 2%.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.