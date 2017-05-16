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Акции Яндекса потеряли 3,3% на бирже

Вторник, 16 мая 2017, 20:10

Акции компании "Яндекс" на торгах Московской биржи демонстрировали снижение на 3,3% (до 1,565 руб за акцию) на фоне введения Украиной ограничений на коммерческую деятельность и работу сервисов компании.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, сообщает ЗН.

Отмечается, что до информации о введении Украиной санкций против "Яндекса", акции компании росли в пределах 2%.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

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Яндекс
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