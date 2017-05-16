Яндекс: санкции не повлияют на наш бизнес

Компания "Яндекс.Украина" сожалеет о запрете работы в Украине, но не пострадает от этого.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Все это время наша украинская команда работает в соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои силы в создание качественных продуктов", - заявили в компании.

"Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции на него не повлияют. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций - это украинский пользователь", - утверждают в пресс-службе Яндекса.

Ранее сообщалось, Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

Украинская аудитория "Яндекса" превышает 11 миллионов человек ежемесячно.

Экономическая правда