Украинская аудитория "Яндекса" превышает 11 миллионов человек
Украинская аудитория сервисов "Яндекса", доступ к которым будет заблокирован согласно указу президента Петра Порошенко, составляет более 11 млн человек.
Об этом свидетельствует официальная статистика "Яндекса".
Так, в январе-феврале 2017 года аудитория сервисов "Яндекса" составила более 11 млн человек.
При этом в марте этого года аудитория снизилась до 10,84 млн человек, а процент от аудитории интернета составил 56,2%.
Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.
В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Экономическая правда
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