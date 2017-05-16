Украинская аудитория "Яндекса" превышает 11 миллионов человек

Украинская аудитория сервисов "Яндекса", доступ к которым будет заблокирован согласно указу президента Петра Порошенко, составляет более 11 млн человек.

Об этом свидетельствует официальная статистика "Яндекса".

Так, в январе-феврале 2017 года аудитория сервисов "Яндекса" составила более 11 млн человек.

При этом в марте этого года аудитория снизилась до 10,84 млн человек, а процент от аудитории интернета составил 56,2%.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Экономическая правда