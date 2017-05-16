"Газпром" увеличил поставки газа на оккупированные территории

Российский "Газпром" заявил, что в первом квартале этого года поставил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей более 1,1 млрд кубометров газа.

Об это свидетельствует квартальный отчет российского монополиста, пишет Liga.net.

По сравнению с 1 кварталом 2016 года (995 млн кубометров) поставки газа на оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. В "Газпроме" это объясняют "более низкими температурами".

"Газпром" продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.

Как сообщалось, в 2016 году "Газпром" поставил на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,39 млрд кубометров газа, что на 40,6% или на 0,69 млрд большем чем в 2015 году.

В 2015 году "Газпром" поставил на Донбасс 1,7 млрд кубометров газа по цене 186 долларов за тысячу кубометров, следует из отчетности "Газпрома" за 2015 год и данных "Нафтогаза".

Напомним, украинский холдинг не закупает газа у "Газпрома" с ноября 2015 года.