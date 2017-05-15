Мир ожидает нового всплеска вируса WannaCry

Государственные учреждения, организации и предприятия по всему миру 15 мая, в начале новой рабочей недели, готовятся отражать новые кибератаки после обновления рабочей недели.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Reuters.

Эксперты по кибербезопасности предполагают, что зафиксированная в конце прошлой недели вирусная атака может активизироваться, когда сотрудники снова включат свои компьютеры.

Специалисты заявили, что будут внимательно следить за активностью в Азии, которую это нападение затронуло не так сильно, как остальной мир.

У вируса-вымогателя WannaCrypt появилась обновленная версия. Вирус научили не обращать внимание на бессмысленное доменное имя, которое уже прекратило его распространения.

Директор Европейского полицейского агентства Роб Уэйнрайт заявил, что жертвами массовой кибератаки 12 мая стали около 200 000 физических и юридических лиц в 150 странах. По данным Европола, больше всего от атаки пострадали Великобритания и Россия.

Во всех случаях использовалась программа-вымогатель. Вирус попадает в компьютер и шифрует все файлы, после чего требует оплату разблокирования в цифровой валюте, биткоинах.

Темп атак со стороны авторов вируса, который имеет несколько названий (в частности, WannaCry) замедлился поздно вечером 12 мая - после того, как заблокированными оказались по крайней мере 100 000 компьютеров. Злоумышленники требовали от владельцев компьютеров заплатить от 300 до 600 долларов в виртуальной валюте биткоин, чтобы снова получить доступ к зашифрованным данным.

Специалисты по компьютерной безопасности советуют установить последние обновления операционных систем и защитных программ.