Кабмин повысит ставку ЕСВ для отдельных предприятий - Рева

Кабмин намерен инициировать увеличение ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Сегодня ставка единого взноса составляет 22%. Звучали предложения о возвращении к большей ставки взноса, однако правительством принято принципиальное решение о сохранении размера на таком же уровне", - говорится в сообщении.

Размер ставки, по словам министра, увеличится только для предприятий с вредными условиями труда: на 15% для предприятий с рабочими местами с первым списком и на 7% процентов для второго списка.

По словам министра, данное повышение связано с договоренностью с работодателями и профсоюзами.

Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников.

Напомним, по данным ГФС после повышения уровня минимальной заработной платы поступления ЕСВ в бюджет увеличились на треть.

Экономическая правда