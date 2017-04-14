Поступления ЕСВ в бюджет увеличились на треть - ГФС

С увеличением минимальной зарплаты поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование увеличились на 8,8 миллиарда гривен.

Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы на информационный запрос Укринформа.

"Фонд оплаты труда за январь - февраль 2017 года составил 109 млрд грн, что на 31,6 млрд грн (или 40,8%) больше, чем за аналогичный период 2016 года. В этом периоде поступило 38,8 млрд грн единого взноса, что на 8,8 млрд грн, или на 29,4%, больше, чем за соответствующий период прошлого года", - отметили в пресс-службе ГФС.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд гривен, в том числе общего фонда – 673,74 млрд гривен, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Расходы госбюджета в этом году запланированы в объеме 800,03 млрд гривен, в том числе общего фонда – 739,71 млрд гривен, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.

Напомним, повышение минимальной зарплаты заложено в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", который парламент принял 21 декабря.