Порошенко рассказал, что будет с Коломойским в случае невозврата кредитов Приватбанка

Президент Петр Порошенко инициировал законопроект, которым предусматривается ответственность владельцев всех банков за искусственное доведение до банкротства, или за вывод средств и нанесение ущерба государству или вкладчикам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"У нас нет отдельной ответственности собственников именно Приватбанка, несмотря на то, что это крупнейший банк, который нуждался в наибольшей докапитализации", - заявил президент.

Порошенко отметил, что он инициировал законопроект, которым предусматривается ответственность владельцев всех банков за искусственное доведение до банкротства, или за вывод средств и нанесение ущерба государству или вкладчикам.

"И основываясь на этом законодательстве, если владельцы банка не выполнят те обязательства, которые на них накладывает закон, владелец банка новый - государство, в лице правительства и министерства финансов, будет применять все необходимые меры", - отметил он.

"Мне известно, что сейчас есть несколько обращений и в НАБУ и в прокуратуру, для того чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. Компромисса здесь никакого не будет", - заявил президент.

Напомним, в своем расследовании журналисты "Схем" сообщили, что перед национализацией из Приватбанка вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

Напомним, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Новым председателем правления банка стал бывший министр финансов Александр Шлапак.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.