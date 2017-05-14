Президент подпишет закон о 100% гарантии вкладов в госбанках

Президент Петр Порошенко обещает подписать закон о гарантировании государством 100% вкладов граждан во всех государственных банках.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

На вопрос журналиста о том, почему проголосованный законопроект №5553 еще не подписан или ветирован, несмотря на отведенный Конституцией 15-дневный срок для подписания, президент ответил: "Мы пытались тщательно просчитать, какие возможные риски есть в случае подписания и введения в действие закона о гарантирования вкладов Приватбанка.

"Закон будет подписан. Вето я применять не буду и вкладчикам ничего не угрожает", - заверил Порошенко.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский законопроект о гарантировании государством 100% вкладов физических лиц 20 декабря.

Как отмечали эксперты, закон был призван успокоить вкладчиков Приватбанка, после его национализации.

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Экономическая правда