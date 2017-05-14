НБУ может получить нового главу еще до летних каникул Рады
Президент Петр Порошенко заявил, что новый глава Национального банка Украины может быть назначен еще до летних каникул парламента.
Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в воскресенье.
"Я не исключаю, что это (голосование Рады за назначение нового главы НБУ - ред.) может произойти и до летних парламентских каникул, чтобы мы не ждали осени. Думаю, что эта новость уже может быть достаточной", - сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что у него есть несколько кандидатов на должность главы Национального банка Украины.
"У меня есть несколько кандидатов, но без того, чтобы я их не обсудил с представителями Верховной Рады, я считаю, будет не корректно обнародовать их фамилии. Но я исхожу из критерия профессионализма и патриотизма. Уверен, что в Украине достаточно таких кандидатов", - сказал президент.
Как сообщалось, Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.
По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.
Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.
Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.
Экономическая правда
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