Порошенко: у меня есть несколько кандидатов на должность главы НБУ

У президента Петра Порошенко есть несколько кандидатов на должность главы Национального банка Украины.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции.

"Как вы знаете, согласно украинскому законодательству увольнять главу НБУ может только Верховная Рада. И я глубоко убежден, что это голосование должно состояться тогда, когда мы будем иметь кандидатуру, которая получит поддержку Верховной Рады, пройдет это голосование и важнейший финансовый регулятор страны будет находиться под новым руководством", - отметил он.

По словам президента, у него уже есть несколько кандидатов на должность главы НБУ.

"У меня есть несколько кандидатов, но без того, чтобы я их не обсудил с представителями Верховной Рады, я считаю не корректно будет обнародовать их фамилии. Но я исхожу из критерия профессионализма и патриотизма. Уверен, что в Украине достаточно таких кандидатов", - заявил Порошенко.

Порошенко также поблагодарил Валерию Гонтареву за работу по обеспечению финансовой стабилизации украинской финансово-банковской сферы, очистку банковской сферы от проблемных банков, и за наведение порядка в рефинансировании.

"На сегодняшний день остаток средств на рефинансирование составляет лишь около 14 млрд грн и более 13 млрд грн сконцентрировано уже в государственном Приватбанке", - добавил он.

Президент также отметил увеличение золотовалютных резервов.

"Вы помните, что в феврале золотовалютные резервы составили 5 млрд долларов, на сегодняшний день, после зачисления 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению суда, как следствие расследования ГПУ по команде предыдущего президента, остаток золотовалютных резервов сейчас более 18 млрд долларов ", - отметил Порошенко.

"Я считаю, что это цифра ярко демонстрирует те кардинальные изменения, которые произошли в банковско-финансовой сфере", - добавил он.

Как сообщалось, Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.