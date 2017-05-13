ProZorro сэкономила больше 16,7 миллиарда гривен

Общая экономия по завершенным закупкам, которые осуществлялись через систему электронных закупок ProZorro, превысила 16,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и развития торговли Украины.

Как отмечается, по состоянию на сегодняшний день в системе ProZorro зарегистрировано 581 тыс торгов, количество их участников превысило 95 тыс.

Сумма экономии в данном случае - это разница между ожидаемой стоимостью закупки и суммой средств, фактически перечисленная из бюджета на счет поставщика товара или услуг.

"ProZorro - мощный инструмент борьбы с коррупцией в госзакупках, экономический эффект которого уже ощутимый. А главное - доступ к статистике и результатам закупок имеют все граждане Украины, что делает контроль за расходованием государственных средств возможным для всех", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов.

Напомним, раньше Нефёдов рассказал, как депутаты пытаются "убить" Систему публичных электронных закупок ProZorro.







