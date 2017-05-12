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S&P підтвердило рейтинги України, прогноз - "стабільний"

П'ятниця, 12 травня 2017, 19:23

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогноз за довгостроковими рейтингами - "стабільний".

Рейтинг України за національною шкалою підтверджено на рівні "uaBBB-".

Нагадаємо, у грудні агентство Standard & Poor's також підтвердило кредитні рейтинги України на рівні "B-/В" зі стабільним прогнозом.

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Standard & Poor's
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