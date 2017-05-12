S&P підтвердило рейтинги України, прогноз - "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогноз за довгостроковими рейтингами - "стабільний".

Рейтинг України за національною шкалою підтверджено на рівні "uaBBB-".

Нагадаємо, у грудні агентство Standard & Poor's також підтвердило кредитні рейтинги України на рівні "B-/В" зі стабільним прогнозом.