Треть дорог строится некачественно - Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратится в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве.
Об этом глава правительства заявил в эфире "112 Украина", передает УНИАН.
"Важно качественно ремонтировать дороги и привести всех к ответственности, кто делал плохо. На 5 лет формируем план по восстановлению дорог. На дорожном строительстве работают откаты - я обращусь в НАБУ. Уже внесли изменения в законы, обналичить теперь очень трудно. Но до 7% выводят - за это надо руки в кандалы", - сказал премьер.
По его словам, на около 30% дорог, отремонтированных в прошлом году, был обнаружен брак.
"Виновные будут наказаны", - подчеркнул Гройсман.
Ранее Гройсман заявлял, что на ремонт дорог в этом году Украина может направить примерно 35 млрд гривен.
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