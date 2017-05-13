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Треть дорог строится некачественно - Гройсман

Суббота, 13 мая 2017, 09:21

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратится в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве.

Об этом глава правительства заявил в эфире "112 Украина", передает УНИАН.

"Важно качественно ремонтировать дороги и привести всех к ответственности, кто делал плохо. На 5 лет формируем план по восстановлению дорог. На дорожном строительстве работают откаты - я обращусь в НАБУ. Уже внесли изменения в законы, обналичить теперь очень трудно. Но до 7% выводят - за это надо руки в кандалы", - сказал премьер.

По его словам, на около 30% дорог, отремонтированных в прошлом году, был обнаружен брак.

"Виновные будут наказаны", - подчеркнул Гройсман.

Ранее Гройсман заявлял, что на ремонт дорог в этом году Украина может направить примерно 35 млрд гривен.

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Гройсман дороги
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