Бахматюк стал стопроцентным владельцем "Укрлендфарминга"

Бизнесмен Олег Бахматюк стал стопроцентным владельцем крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Оказывается, Олег Бахматюк состоянию на конец 2016 года является стопроцентным владельцем UkrLandFarming PLC", - написал Паращий.

"То есть, где-то в четвертом квартале 2016 года Бахматюк выкупил у компании Cargill 5% акций UkrLandFarming, которые он продал в 2014 году за якобы 200 млн долларов", - добавил он.

В январе Бахматюк заявлял, что ведет переговоры о продаже 50% акций компании с китайскими и американскими инвесторами.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии.

Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

Экономическая правда