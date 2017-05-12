Бахматюк стал стопроцентным владельцем "Укрлендфарминга"
Бизнесмен Олег Бахматюк стал стопроцентным владельцем крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
"Оказывается, Олег Бахматюк состоянию на конец 2016 года является стопроцентным владельцем UkrLandFarming PLC", - написал Паращий.
"То есть, где-то в четвертом квартале 2016 года Бахматюк выкупил у компании Cargill 5% акций UkrLandFarming, которые он продал в 2014 году за якобы 200 млн долларов", - добавил он.
В январе Бахматюк заявлял, что ведет переговоры о продаже 50% акций компании с китайскими и американскими инвесторами.
"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии.
Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
Экономическая правда
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