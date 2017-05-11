Нардеп собирается стать акционером "дочки" российского банка

Народный депутат Максим Микитась может стать акционером Проминвестбанка.

Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета, сообщает Liga.net.

Микитась уже успел прокомментировать информацию и подтвердить ее. Но детали пообещал озвучить на пресс-конференции.

"В комитет поступило заявление уполномоченных представителей физического лица - гражданина Украины Микитася Максима Викторовича, зарегистрированное 25 апреля, о предоставлении разрешения на приобретение акций ПАО Проминвестбанк, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления указанного акционерного общества", - сказано в сообщении АМКУ.

Напомним, в апреле Внешэкономбанк решил докапитализировать украинскую "дочку" Проминвестбанк на 12 миллиардов гривен до 52,6 миллиарда.

Как известно, Внешэкономбанк в ближайшее время собирается объявить о сделке по продаже дочерней структуры.

В марте ЭП сообщала, что в покупке Проминвестбанка заинтересованы трое инвесторов - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и венгерский банковский холдинг ОТП.