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Нардеп собирается стать акционером "дочки" российского банка

Четверг, 11 мая 2017, 19:25

Народный депутат Максим Микитась может стать акционером Проминвестбанка.

Об этом свидетельствуют данные Антимонопольного комитета, сообщает Liga.net.

Микитась уже успел прокомментировать информацию и подтвердить ее. Но детали пообещал озвучить на пресс-конференции.

"В комитет поступило заявление уполномоченных представителей физического лица - гражданина Украины Микитася Максима Викторовича, зарегистрированное 25 апреля, о предоставлении разрешения на приобретение акций ПАО Проминвестбанк, что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления указанного акционерного общества", - сказано в сообщении АМКУ.

Напомним, в апреле Внешэкономбанк решил докапитализировать украинскую "дочку" Проминвестбанк на 12 миллиардов гривен до 52,6 миллиарда.

Как известно, Внешэкономбанк в ближайшее время собирается объявить о сделке по продаже дочерней структуры.

В марте ЭП сообщала, что в покупке Проминвестбанка заинтересованы трое инвесторов - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и венгерский банковский холдинг ОТП.

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Проминвестбанк
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