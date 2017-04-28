Российский ВЭБ решил докапитализировать украинскую "дочку"

Российский Внешэкономбанк решил докапитализировать Проминвестбанк на 12 миллиардов гривен до 52,6 миллиарда.

Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают "Українські Новини".

Банк решил увеличить уставный капитал на 29,5%, или на 12 млрд гривен до 52,6 млрд гривен.

Речь идет об увеличении уставного капитала путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Сейчас уставный капитал Проминвестбанка составляет 40,6 млрд гривен.

Как известно, Внешэкономбанк в ближайшее время собирается объявить о сделке по продаже дочерней структуры.

В марте ЭП сообщала, что в покупке Проминвестбанка заинтересованы трое инвесторов - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и венгерский банковский холдинг ОТП.