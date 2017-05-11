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Шимкив ответил Гройсману о коррупционных рисках при внедрении 4G

Четверг, 11 мая 2017, 18:45

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив ответил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о коррупционных рисках при внедрении 4G.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Говорят там Секретариат КМУ нашел "коррупционные риски". Кроме чисто технологических изменений и изменений, касающихся космической тематики, готовились ГСССЗИ, именно в этом постановлении появляется возможность использования технологии LTE-Advanced (4G)", - написал он.

Как отметил Шимкив, значительно больший коррупционный риск есть в затягивании процесса принятия этих изменений.

"Потому что кому-то очень хочется продолжить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а затем торговать этой полосой и/или ввести LTE в этой полосе без конкурса. Даже заявленьице подали ... ", - написал Шимкив.

"Ну очень кому-то хочется получить право запускать технологию 4G в своем огороде не на конкурсной основе, и без взносов в государственный бюджет", - добавил он.

Как отмечает Шимкив на своей странице, проект постановления появился еще в декабре 2016 года.

9 февраля 2017 на Правительственном комитете под председательством Первого-вице премьера Кубива его согласовали, а в выводах Минюста в графе 8 "Антикоррупционная экспертиза" - написано, что отсутствуют коррупциогенные факторы. Были частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, касающиеся технических вопросов.

14 февраля 2017 постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений.

"И вот на 86 день после голосования. Макс Нефедов должен изучить "коррупционные риски" постановления ... Верим в Макса", - добавил Шимкив.

Напомним, что Гройсман заявил, что постановление о перераспределении радиочастот может нести коррупционные риски и поручил заместителю МЭРТ Максиму Нефедову провести совещание со всеми заинтересованными сторонами для оценки возможного наличия коррупционных рисков в данном постановлении.

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4G Гройсман
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