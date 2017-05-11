Гройсман боится, что постановление о внедрении 4G может быть коррупционным

Гройсман поручил МЭРТ возможное наличие корпционных рисков в необходимом для внедрения 4G тендере.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому заместителю МЭРТ Максиму Нефедову провести совещание со всеми заинтересованными сторонами для оценки возможного наличия коррупционных рисков в постановлении о внесении изменений в план радиочастотного ресурса , необходимом для проведения тендеров на внедрение связи 4G.

"У меня на подписи есть постановление о перераспределении радиочастот. Мне поступило предостережение со стороны секретариата о том, что это постановление может нести коррупционные риски", - обратился премьер к Нефедову на заседания Кабмина в четверг.

"Прежде чем его подписать, я бы очень просил бы собрать рабочее совещание со всеми заинтересованными сторонами, чтобы мы оценили, есть там риски или нет", - добавил он.

Гройсман попросил провести такое совещание максимально оперативно, чтобы сразу подписать постановление в случае, если информация о коррупционных рисках не подтвердится.

"Прежде чем подписать, нужно понять, не будет ли тех проблем, которые были раньше, в том числе. Чтобы это было публично открыто и качественно, а самое главное - конкурентно. Чтобы ни подыгрывать тем, кто затем захочет в ручном режиме все перераспределять", - отметил премьер-министр.

Ранее заместитель главы администрации президента, секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив призвал премьер-министра подписать и опубликовать данное постановление, которое было принято Кабмином 14 февраля 2017 года.

Напомним, что на лицензию 4G претендуют 7 операторов, в том числе Киевстар, Lifecell и МТС Україна.