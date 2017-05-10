ЕБРР сократил инвестиции в Украину на 40%

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году осуществил инвестиций в Украине на 581 млн евро - это на 41,73% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщается в годовом отчете банка, передает "Укринформ".

В частности, в 2016 году в Украине было осуществлено инвестиций на 581 млн евро, а в 2015 году - 997 млн евро.

Совокупно на конец 2016 года ЕБРР вложило в Украину 12,358 млрд евро, оставаясь ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине.

"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем", - отмечается в отчете банка.

Всего банк в 2016 году осуществил 1,166 млрд долларов инвестиций в регионе Восточной Европы и Кавказа.

Ранее сообщалось, что увеличение капитала Европейского банка реконструкции и развития, если оно будет осуществляться, пройдет без участия России.