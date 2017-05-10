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Количество частных солнечных электростанций выросло на 18%

Среда, 10 мая 2017, 14:25

В I квартале 2017 года еще 200 семей установили частные солнечные электростанции общей мощностью 3,4 МВт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности.

"По данным нашего мониторинга, с начала года количество солнечных панелей, которые устанавливают частные домохозяйства, выросла на 18%, а их общая мощность — на 20%", - сообщили в ведомстве.

По мнению представителей агентства, возрастающий спрос на "чистую" энергию обусловлен введенной еще в 2015 году привязкой к курсу евро "зеленого" тарифа на закупку электроэнергии, производимой солнечными установками мощностью до 30 кВт.

"Благодаря этому тарифу семьи могут продавать избыток производимой "чистой" энергии в сеть, а значит — зарабатывать на этом", — цитирует ведомство своего председателя Сергея Савчука.

Он напомнил, что домохозяйства, которые установили солнечные панели в 2017 году, могут реализовать избыток сгенерированной электроэнергии в сеть по цене 18,09 евроцента за 1 кВт-ч.

"С начала действия этого закона спрос на "солнечную" электроэнергию ежеквартально рос на 40-50%, а иногда и на 70%. На сегодня уже более 1300 семей фактически полностью обеспечивают свои потребности в электроэнергии благодаря энергии солнца и еще ежемесячно имеют заработок", — проинформировал Савчук.

Напомним, Укргазбанк начал предоставлять физическим лицам кредиты на покупку и установку "домашних" солнечных электростанций, солнечных коллекторов и тепловых насосов под 0,01% годовых.

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