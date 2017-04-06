Больше солнца. Кровельные электростанции становятся все популярнее среди украинцев

Количество владельцев домашних электростанций быстро растет. Бизнес на производстве "зеленой" электроэнергии становится привлекательным для украинцев среднего достатка. (Укр.)

Тиждень тому сталася подія, що була мало помітна для загалу: НКРЕКП затвердила нова ціну на кіловат-годину електроенергії, що виробляється даховими електростанціями.

Цю новину з радістю сприйняли власники сотень домашніх сонячних електростанцій, розташованих на дахах звичайних українців.

Причина проста: вони заробляють на "зеленому" тарифі, продаючи в розподільчі мережі електроенергію, виробництво якої не забруднює довкілля.

З юридичної точки зору "зелений" тариф для домогосподарств залишився таким самим, оскільки на рівні законодавства він закріплений у євроцентах. Саме з цієї причини НКРЕКП щоквартально переглядає гривнений еквівалент тарифу.

Кількість тих, хто уважно стежить за тарифом — власників домашніх електростанцій, швидко зростає. Бізнес на виробництві "зеленої" електроенергії стає привабливим для багатьох українців середнього достатку.

Цифри говорять самі за себе: якщо у 2015 році кількість домашніх сонячних електростанцій не перевищувала 300, то у 2016 році їх стало понад 1 тис.

Рушії зростання

Таке швидке зростання має свої причини. Напевне, найпершою серед них є "зелений" тариф для домогосподарств. Законодавство зобов'язує обленерго купувати 1 кВт-год електроенергії від домашніх сонячних електростанцій за ціною 0,18 євроцентів (521,09 коп).

Інший фактор — більша доступність обладнання, необхідного для побудови сонячної електростанції.

"Динаміка цін на обладнання, передовсім на сонячні батареї, дуже сприятлива, — говорить головний інженер Інституту відновлюваних джерел енергії НАНУ Юрій Фаворський. — Ціна встановленої кіловат-години в Україні — близько 1 тис євро. Це означає, що станцію на 10 кВт можна встановити за 10 тис євро. Значить, при сучасному рівні "зеленого" тарифу для домогосподарств така електростанція, встановлена у 2017 році, окупиться за п'ять-шість років".

Звісно, строк окупності сонячної електростанції залежить від споживання. Власнику дахової сонячної електростанції оплачують не кожен вироблений кіловат, а лише різницю між виробленим та спожитим.

"Власник сонячної електростанції встановлює так званий двоспрямований лічильник. Він рахує і електроенергію, яку господарство віддає в мережу, і ту, яку споживає. Саме за різницю обленерго платять споживачам "зелений" тариф. Найвигідніше встановлювати сонячну електростанцію на будинок з мінімальним споживанням", — говорить голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко.

Швидкість окупності домашньої СЕС залежить і від її потужності. Максимальне значення для домогосподарств — 30 кВт. Більша потужність означає більший масштаб і більше виробництво електроенергії за "зеленим" тарифом. Тому період окупності сонячної електростанції потужністю 20-25 кВт буде суттєво коротший, ніж у станції потужністю 10 кВт.

Додатковим фактором зростання кількості домашніх сонячних електростанцій стало й те, що на перших проектах встановлення сонячних електростанцій було добре відпрацьоване і тепер такі проекти не дивують ні обленерго, ні інсталяторів, кількість яких швидко зростає разом з ринком.

Зростання ринку спровокувало й появу нових стартапів. Так, сервіс "Джоуль" пропонує українцям знайти компанії або спецалістів із встановлення сонячних електростанцій і підключення за "зеленим" тарифом у своєму населеному пункті. Із зростанням ринку малих сонячних електростанцій екосистема стартапів та компаній, що обслуговують його, лише зростатиме.

На порозі буму

Перелічені вище обставини з високою імовірністю спричинять у 2017-2018 роках бум малої сонячної енергетики в Україні.

Цьому сприяє і те, що ставки "зеленого" тарифу для домогосподарств знижуються з дворічним "кроком".

Станції, встановлені та підключені до 31 грудня 2019 року, отримуватимуть "зелений" тариф у розмірі 521,09 коп за кВт-год без ПДВ. Ті, хто встановлять станції після цієї дати і до 31 грудня 2024 року, отримуватимуть відчутно нижчу ціну за "зелений" кіловат — 468,36 коп за кВт-год без ПДВ.

Іншими словами, встановлювати електростанції зараз українцям вигідніше, ніж у 2020 році, адже тариф гарантований до 2030 року.

Крім вигоди "зеленого" тарифу, на швидке зростання кількості сонячних електростанцій впливають й інші фактори. Серед них — наявність грошей у населення.

Для більшості українців інвестиція 10 тис євро непосильна. Однак недавно Укргазбанк започаткував програму кредитування приватних осіб для встановлення сонячних електростанцій з привабливою кредитною ставкою — 0,01% річних. Такий кредитний ресурс може стати фактором швидкого зростання кількості проектів.

Звісно, поки що українці, які не особливо довіряють банкам, з підозрою ставляться до таких низьких ставок. Однак після перших вдалих проектів їх кількість може швидко зрости.