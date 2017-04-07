"Центрэнерго" остановила Змиевскую ТЭС

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" 6 апреля, согласно ранее озвученному плану, остановила работу Змиевской теплоэлектростанции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".

"Да - станция остановилась согласно графику, который ранее был анонсирован", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе подтвердили, что 11 апреля должна остановиться Криворожская ТЭС, которая входит в состав частного энергохолдинга ДТЭК.

Как сообщалось, 5 апреля компания "Центрэнерго" остановила работу Трипольской ТЭС с целью накопления дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения летнего максимума. Также ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС.

В этот же день и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что компания "Укрэнерго" намерена 6 апреля остановить Змиевскую ТЭС, а 11 апреля - Криворожскую станцию.

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.