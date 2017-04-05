Трипільська ТЕС зупинила роботу

Трипільська теплоелектростанція припинила виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля.

Про це Українським Новинам повідомила керівник прес-служби компанії Оксана Єгорова.

"Трипільська ТЕС не працює з метою економії палива. Зупинка відбулася за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго", - повідомила вона.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, 3 квітня на складах Трипільської ТЕС знаходилось 36,8 тис. тонн антрацитового вугілля.

Останні дні до зупинки Трипільська ТЕС працювала одним блоком.

У середу блоки Трипільської ТЕС були заявлені для роботи, але системний оператор вирішив їх не задіювати для покриття навантаження в енергосистемі.

Як повідомлялося, 16 березня Кабінет Міністрів ще на місяць продовжив дію надзвичайного стану на ринку електричної енергії через припинення поставок антрацитового вугілля з неконтрольованої території Донецької і Луганської областей.

До складу "Центренерго" входять Вуглегірська , Зміївська і Трипільська ТЕС, сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компаній належить державі в особі Фонду державного майна.

"Центренерго" за даними співрозмовників УП входить в орбіту впливу Ігоря Кононенка. У серпні 2016 року заступником голови наглядової ради "Центренерго" був призначений Олександр Візір, який працював помічником Кононенка.

Сам Кононенко заперечує будь-яку причетність до неформального кураторства "Центренерго".

Як відомо, Фонд державного майна вже переніс приватизацію ПАТ "Центренерго" на 2017 рік.

Раніше "Українська правда" провела розслідування і виявила, що під виглядом більш дорогого вугілля з ПАР для "Центренерго" постачався антрацит із зони АТО.