Правительство не будет повышать пенсионный возраст - Рева

Правительству удалось убедить МВФ в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на ток-шоу "Право на владу".

"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", - сказал министр.

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода до 2021 года. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины – в 60 лет.

Напомним, согласно меморандуму между Украиной и МВФ пенсионная реформа в Украине должна быть принята Верховной Радой до конца апреля 2017 года.

Сроки четвертого и последующих пересмотров Международным валютным фондом экономической программы для Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF зависит от прогресса в проведении структурных реформ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предполагает "другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы".

"Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который, подчеркиваю, не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую и бездефицитную систему, правительство проведет перерасчет пенсий для украинских граждан, достаточно существенный ", - сказал Гройсман.

Экономическая правда