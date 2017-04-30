Открылся новый авиамаршрут с Черновцов до Милана
28 апреля из аэропорта Черновцы был выполнен первый рейс компании МАУ в итальянский Бергамо, находящийся примерно в 50 км от Милана.
Об этом сообщает ЦТС.
29 апреля из Бергамо в Черновцы прибыл обратный рейс.
Полеты были выполнены воздушным судном Embraer-145 с бортовым номером UR-DNT.
Сообщается, что МАУ увеличит количество полетов в Италию в летний сезон навигации.
В частности, программа прямых международных рейсов из регионов Украины включает маршруты Львов-Болонья (дважды в неделю: из Львова по понедельникам и четвергам, из Болоньи по вторникам и пятницам) и Львов-Рим (из Львова по субботам, из Рима по воскресеньям).
Также, полеты будут совершаться по маршрутам Ивано-Франковск - Венеция (по четвергам) и Черновцы-Бергамо (дважды в неделю: из Черновцов по пятницам и воскресеньям, из Бергамо по понедельникам и субботам).
Напомним, компания "Международные авиалинии Украины" вводит сбор в размере 9 долларов при бронировании билетов через агентства.
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