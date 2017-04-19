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МАУ будет взыскивать 9 долларов при бронировании билетов через агентства

Среда, 19 апреля 2017, 09:00

Международные авиалинии Украины вводят сбор в размере 9 долларов при бронировании через агентства, которые работают через глобальные системы Amadeus, Sabre, Travelport и Travelsky.

Об этом сообщило издание skift.com, передает avianews.com

В авиакомпании подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь Евгения Сацкая отметила, что новый сбор не будет взиматься с билетов, которые покупаются на сайте МАУ, в кассах и контактном центре МАУ, а также через офисы партнерских агентств.

При покупке через агентства стоимость билетов поднимется на 18 долларов для прямых перелетов туда-обратно (2 сегмента) и на 36 долларов для перелетов туда-обратно, включающие пересадки (4 сегмента).

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины ввела обязательное требование о предоставлении пассажирами персональных данных на этапе оформления билета.

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АэроСвит
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