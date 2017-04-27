У Ахметова признали, что "Роттердам+" работает

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что так называемая формула "Роттердам+" в данный момент работает.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

На вопрос о том, работает ли сейчас формула "Роттердам+", Тимченко ответил: "Опять же известный 12-месячный лаг. То есть что получилось? Цены пошли вверх, а 12 месячный лаг не позволил отражать реальную спотовую цену в тарифе. Соответственно, всегда идет отставание".

"Она (формула "Роттердам+" - Ред.) работает с точки зрения того, что на базе этой формулы формируется оптовая рыночная цена на электроэнергию", - добавил гендиректор ДТЭК.

Ранее премьер Владимир Гройсман утверждал что тариф на электроэнергию в этом году не включал завышенной цены угля по скандальной формуле "Роттердам+".

Как известно, в марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

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Экономическая правда