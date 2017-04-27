БРСМ опровергает причастность Ставицкого к компании

В редакцию Экономической правды от компании "Стейт оил" поступила претензия о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, указанной в статье "АЗС "Порошенко", или Как нефтяной бизнес команды Януковича заживет "по-новому".

В документе отмечается, что "автор пытается изложить недостоверную информацию о компании, которая осуществляет розничную торговлю горючим и другими сопутствующими товарами в сети АЗС под брендом "БРСМ".

В компании утверждают, информация о принадлежности "БРСМ-Нафта" экс-министру энергетики Украины Эдуарду Ставицкому является неправдивой.

Утверждается, что ее единственным учредителем является гражданин США Ревко Игорь.

Также, авторы письма опровергают утверждение о том, что в ближайшее время сеть АЗС сменит владельца на созданное несколько месяцев назад ГП "Украинская топливно-энергетическая компания".

"Стейт оил" настаивает на том, что в указанной статье "не приводятся ссылки на источники внутри компании или в любых других организациях, которые смогли подтвердить данное обстоятельство". По словам представителей компании, в планы руководства ООО "Стейт оил" любая подобная реорганизация, слияние или преобразования не входят.

"Стейт оил" в лице директора Василия Кира требуют от редакции Экономической правды опровергнуть информацию в части принадлежности АЗС сети "БРСМ-Нафта" бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому, а также удалить статью с Интернет сети.

Ранее СМИ неоднократно находили подтверждение взаимосвязи бывшего министра энергетики с "БРСМ-Нафта".

Например, в декабре 2014 года журналистами "Слідство.Інфо" было установлено, что 14 октября 2014 года, находясь в Париже сын Эдуарда Ставицкого Станислав Ставицкий выписал доверенность на представление его интересов в банках, Национальном университете имени Тараса Шевченко, налоговой и военкомате на киевлянку Людмилу Соломяную.

Соломяная возглавляет киевское ООО "Актив Инвест", зарегистрированное в здании по ул. Шота Руставели, 31г, которое с 2006 года является семейным офисом Ставицких.

По состоянию на конец 2012 года соучредителем "Актив Инвеста" была Валентина Ушакова, теща Ставицкого.

Ранее Ушакова и Соломяная были учредителями фирмы "Актив Капитал Групп", директором которой числился отец экс-министра Анатолий Ставицкий.

До конца 2012 года Ушакова входила в состав учредителей ООО "БРСМ-Нафта" вместе с бизнесменом Андреем Бибой.

В настоящее время Биба проживает за пределами Украины.

Экономическая правда