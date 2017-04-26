АЗС "Порошенко", или Как нефтяной бизнес команды Януковича заживет "по-новому"

Сеть АЗС "БРСМ" и Одесский нефтеперерабатывающий завод вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

На рынок торговли нефтепродуктами выходит новый игрок — ГП "Украинская топливно-энергетическая компания" (УТЭК).

Его производственным фундаментом станет сеть АЗС группы "БРСМ" Эдуарда Ставицкого, которую госпредприятие в ближайшее время получит в свое управление.

Впоследствии к розничному бизнесу УТЭК может примкнуть Одесский нефтеперерабатывающий завод, которым номинально владеет Сергей Курченко.

Окучиванием обоих активов занимается тандем главы Минэнергоугля Игоря Насалыка и бывшего владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который накануне вышел из состава акционеров заправочной сети WOG.

Корпоративная диффузия

"БРСМ-нафта" открыла пятую АЗС в Днепропетровской области". "БРСМ-нафта" дебютировала в Луганске". "Сеть "БРСМ-нафта" расширилась до 175 объектов".

Это основные заголовки новостей, в славе которых трейдер купался в 2012-2014 годах. За этот период компания выросла с мелкого торговца в национальную сеть. За каких-то три года количество заправок не пользующегося известностью оператора выросла с 36 до 183.

В этот отрезок времени Министерством энергетики управлял Эдуард Ставицкий, который считался основным бенефициаром "БРСМ-нафты". Связь с трейдером прослеживалась через вхождение в учредительный капитал компании Валентины Ушаковой — тещи Ставицкого.

Впрочем, окружение бывшего министра, который сейчас скрывается в Израиле, продолжает отрицать его связь с нефтетрейдером. "БРСМ не имеет никакого отношения к Ставицкому, мы просто арендовали у его тещи несколько заправок в 2012 году. По-моему, около 11 штук", — заявил ЭП один из сотрудников компании.

Однако эта легенда не прижилась.

После того как в феврале 2014 года из Украины бежал Виктор Янукович с "семьей", ассоциативный ряд "Ставицкий-БРСМ" начал работать против трейдера. Сотрудники Государственной фискальной службы и МВД провели обыски в киевском офисе "БРСМ-нафты", а ее должностные лица стали постоянными клиентами правоохранительных органов.

Так, в рамках одного из возбужденных уголовных дел руководители компании подозреваются в "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением".

"Правоохранительными органами установлено, что путем незаконного приобретения, производства и сбыта нефтепродуктов менеджеры группы компаний "БРСМ", злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели средствами (занизили НДС. — ЭП) на общую сумму более 1,2 млрд грн", — говорится в материалах дела.

Каток государственной машины тогда развернулся против компании. Как оказалось, этот процесс был не справедливым последствием перезагрузки центральной власти, а банальной корпоративной атакой.

По данным источника ЭП, "набег" на "БРСМ-нафту" прошел с подачи известных одноклассников — депутата из "Народного фронта" Сергея Пашинского и основателя группы "Фактор" Сергея Тищенко.

"В 2015 году Тищенко мне лично говорил, что ему интересны заправки "БРСМ", — подчеркивает собеседник.

Тем не менее, атака быстро захлебнулась: спустя несколько месяцев после открытия уголовные дела против команды Ставицкого были закрыты. По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, это произошло с подачи прокуратуры.

"Следствие МВД против "БРСМ-нафты" остановил Анатолий Даниленко (скандальный экс-заместитель генерального прокурора. — ЭП)", — заявлял летом 2015 года тогдашний глава СБУ Наливайченко.

Второй круг

Вторая атака на трейдерский бизнес Ставицкого началась в апреле 2016 года, совпав во времени с утверждением нового состава Кабмина.

Тогда ГФС начала проверку заправок БРСМ с изъятием документации и наличности. Ближе к концу года ГФС взялась за конфискацию топлива на АЗС, из-за чего была остановлена работа 120 станций — больше половины сети.

На этот раз следственные действия проходили в рамках проведения Генпрокуратурой досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению компании в уклонении от уплаты 1 млрд грн налогов.

"На станциях расставлены представители полиции, Нацгвардии и ГФС. Цель рейдеров очень простая — парализовать работу сети и заставить нас отдать компанию в интересах рейдерской группы. Люди, которые стоят за рейдерской атакой, имеют очень существенное влияние на высшее руководство государства", — так год назад комментировал те события директор департамента стратегического маркетинга компании "БРСМ-нафта" Александр Мельничук.

Прогноз менеджера оправдался только сейчас. По данным источников ЭП, заправки с желто-черной раскраской вскоре примет на себя созданное пару месяцев назад ГП "Украинская топливно-энергетическая компания" (УТЭК).

Ее учредителем является Министерство энергетики, которое уже выделило для компании находящийся в его ведении бывший просторный офис Министерства угольной промышленности на улице Б. Хмельницкого, 4.

Центральный кабинет в нем будет занимать Николай Гандзюк, назначенный и. о. директора УТЭК. По словам собеседника из министерства, решение о назначении Гандзюка принимал Игорь Насалык.

Возможно, доверие к этому менеджеру было продиктовано тем, что брат Николая Гандзюка Василий Гандзюк с 1998 года по 2008 год числился директором долинского филиала СП "Тирос-петроль" — структурной единицы ООО "Тирос-петроль-техно-центр", которая входила в группу компаний "Техно-центр" Насалыка.

Однако собеседники ЭП указывают и на другое обстоятельство: Николай Гандзюк близок к львовскому олигарху Петру Дыминскому, который в 1990-е годы вел с Насалыком совместный бизнес по торговле нефтепродуктами.

Опосредованно это подтверждается тем, что в середине 2000-х годов Николай Гандзюк числился директором ГП "Укртранснефтепродукт" — предприятия, которое в то время курировал Дыминский.

Петр Дыминский вышел из группы WOG

Кроме того, Гандзюк был помощником народного депутата шестого созыва Александра Гудымы — ближайшего соратника Дыминского.

Для внутреннего пользования

Период для развития ГП "УТЭК" выбран максимально удачно. У Дыминского появилось больше времени на этот проект — недавно он вышел из соучредителей сети WOG.

Этот процесс ознаменовался сменой компании, управляющей данными заправками.

В феврале 2017 года на место ООО "ВОГ ритейл" (ЕГРПОУ 37821544), в котором Дыминскому опосредованно принадлежало 25%, пришло ООО "ВОГ рітейл" (ЕГРПОУ 38740702). Последнее контролируют Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева — Роман и София.

"По внутреннему акционерному соглашению решивший продать свою долю обязан предложить ее к выкупу партнерам. Петр Петрович решил выйти, остальные выкупить его пакет не отказались", — заявил ЭП источник в группе.

Эту информацию ЭП подтвердил СЕО WOG Сергей Корецкий.

"В конце 2016 года Петр Петрович Дыминский вышел из состава участников компании ВОГ. Это было его решение. Разговор об этом (о выходе Дыминского. — ЭП) шел внутри группы еще при живом Игоре Еремееве", — сказал Корецкий.

Подробнее об этом можно будет прочитать в интервью Корецкого ЭП, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Все выглядит так, будто Украинская топливно-энергетическая компания — личный проект Насалыка и Дыминского, которые реализовывают его под государственной крышей. Однако это опровергли сразу два источника ЭП.

"Летом 2016 года Насалык говорил мне, что ему нужно как-то решить вопрос с передачей заправок БРСМ в Минэнерго", — рассказывал недавно ЭП один из чиновников.

"В конце 2016 года Иванчук (вероятно, речь идет о депутате из "Народного фронта" Андрее Иванчуке. — ЭП) занимался оформлением (покупкой. — ЭП) "Карпатнефтехима". Он тогда очень переживал, что когда про эту сделку узнают в АП, то там попытаются "отжать" "Карпатнефтехим" так же, как, по его словам, "они (АП. — ЭП) делают это с БРСМ", — говорит собеседник из Минэнерго.

Плюс Одесский НПЗ

По словам представителя Минэнерго, отъем заправок БРСМ у Ставицкого будет происходить по той же схеме, что и в случае с Одесским нефтеперерабатывающим заводом Сергея Курченко.

В 2015 году местный суд арестовал его целостный имущественный комплекс, постановив передать его "на ответственное хранение и в оперативное управление" ГП "Укртранснафтопродукт".

В ближайшее время у Одесского НПЗ также сменится куратор. Сейчас эту функцию выполняет тандем Пашинский-Тищенко, от имени которых "Укртранснафтопродуктом" руководит бывший сотрудник группы компаний "Фактор" Александр Горбунов.

Сергей Пашинский

Однако скоро место Горбунова займет Евгений Майданюк — экс-помощник Дыминского в его бытность народным депутатом.

Поводом для перестановки менеджеров являются два свежих судебных решения, одним из которых Горбунов был резко ограничен в полномочиях, а другим — восстановлен в силе приказ Минэнерго о назначении главой "Укртранснафтопродукта" Майданюка.

"Около месяца назад (через несколько дней после принятия этих судебных решений. — ЭП) к Насалыку приезжал Пашинский. Они долго говорили. Очень долго", — говорит один из подчиненных министра.

По его словам, Пашинский и Тищенко стремятся удержать своего человека на "Укртранснафтопродукте" по двум причинам.

Первая — они не хотят разглашения информации об условиях продажи арестованных нефтепродуктов Сергея Курченко, которые в 2014 году были переданы под реализацию "Укртранснафтопродукту".

Вторая — Пашинский и Тищенко не теряют надежду на восстановление работы Одесского НПЗ.

"У Тищенко есть идея финансирования запуска завода за чужой счет. По его мнению, Кабмин должен подписать с Shell трехстороннее соглашение о ее досрочном выходе из Соглашения по распределению продукции по Юзовской площади, в котором будет предусмотрена компенсация за этот выход.

Эти деньги Тищенко предлагает направить на восстановление Одесского завода. В Shell об этом знают и, естественно, с ним не соглашаются, но их "не выпускают" из Украины. Вы знаете, что Shell именно по этой причине уже два года не может сняться с учета в Голосеевской налоговой инспекции?" — спрашивает источник ЭП.

По его словам, идея "рэкета" Shell пока не прижилась ни в Кабмине, ни в Администрации президента. Правда, связано это не c желанием не навредить иностранному инвестору, а с планами по поводу Одесского НПЗ. На Банковой уверены, что со временем это предприятие также должно перейти в состав УТЭК.

По крайней мере, задел для этого уже создан: при регистрации Украинская топливно-энергетическая компания предусмотрительно внесла в список основных видов деятельности не только розничную торговлю нефтепродуктами, а и "производство продуктов нефтепереработки".