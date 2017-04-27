Газпром увеличил требования к Нафтогазу до 37 миллиарда долларов

Газпром увеличил требования к "Нафтогазу Украины" в арбитраже Стогкольма с 31,7 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете российской компании, передает РИА.

Также сообщается, что арбитраж Стокгольма вынесет решение по искам российского Газпрома и "Нафтогаза Украины" 30 июня.

Газпром и Нафтогаз судятся в шведском суде с июня 2014 года. Иски касаются контрактов на поставки "голубого топлива" из России в Украину и транзит через украинскую территорию от 2009 года.

Как сообщалось, Газпром в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с Нафтогаза долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати".

Со своей стороны Нафтогаз обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

В годовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" сообщалось, что взаимные претензии российского Газпрома и Нафтогаза по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов соответственно.

Экономическая правда