"Газпром" требует от "Нафтогаза" более 45 миллиардов долларов в арбитраже

Взаимные претензии российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд и 17,9 млрд долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на годовую отчётность НАК "Нафтогаз".

"Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долларов), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета за ноябрь 2013 - май 2014 гг. (2,9 млрд долларов) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" (42,8 млрд долларов)", - говористя в сообщении.

"Денежные требования в арбитраж постоянно обновляются до вынесения решений, в частности, по расчетам процентов", - уточняется в отчетности.

Как отмечается, конечный срок вынесения решения арбитражем по контракту купли-продажи газа в настоящее время составляет 30 апреля 2017 года, по контракту транзита газа – 30 июня 2017 года. Обе даты могут быть пересмотрены арбитражем по просьбе трибунала.

В "Нафтогазе" отмечают, что в ходе процесса по обоим делам "Газпром" применил единый подход, настаивая, что, по сути, контракты должны остаться неизменными и применяться на основании толкования российской компанией.

В свою очередь, НАК настаивает на пересмотре или толковании обоих контрактов в соответствии с европейскими стандартами и требованиями, на обеспечении конкурентоспособной цены и экономически обоснованных тарифов, поскольку эти цели соответствуют заявленной цели обеих сторон на момент переговоров и заключения контрактов в январе 2009 года, а именно положения о пересмотре цены и тарифа.

"В то же время оба контракта содержат положения, которые отклоняются от европейских стандартов. Следует отметить, что положения про объем и "бери или плати" в контракте по купле-продаже газа являются нарушением европейского и украинского законодательства о конкуренции", - говорится в документе.

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати".

Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.