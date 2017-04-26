В Dragon Capital объяснили, из-за какого "шпионского" софта к ним пришла СБУ

Обыски СБУ в офисе ООО "Драгон Капитал" касались программы контроля рабочего времени сотрудников компании, которая была признана "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства.

Об этом говорится в сообщении Dragon Capital на странице в Facebook.

"Сегодня сотрудниками СБУ проводился обыск в офисе "Драгон капитал" на основании постановления Шевченковского районного суда Киева в уголовном производстве относительно незаконного приобретения или сбыта специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконного их использования", - говорится в сообщении.

"Как выяснилось, программное обеспечение, официально приобретенное "Драгон капитал" в 2015 году у украинской компании "Стахановец ПРО" (правообладатель ПО) и планировалось к использованию как система контроля рабочего времени работников, было в 2016 году признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, сделанного в рамках уголовного производства", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, "сотрудники СБУ намеревались изъять всю компьютерную технику компании, что практически привело бы к остановке деятельности компании, в первую очередь как торговца ценными бумагами и депозитарного учреждения".

"Благодаря реакции со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и средств массовой информации в дальнейшем обыск прошел без нарушений и силового давления со стороны сотрудников СБУ и компания работает в обычном режиме", - отметили в компании.

Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.

В СБУ заявили, что Dragon Capital использовала запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.

Компания основана в 2000 году в Киеве.

В 2007-2017 гг. миноритарным пакетом Dragon Capital владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

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Экономическая правда