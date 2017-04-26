За уголь из Грузии Центрэнерго может переплатить 7-11 миллионов долларов

Центрэнерго может переплатить грузинской компании Сакнахшири, которая выиграла тендер на поставку 700 тысяч тонн угля, около 10 долларов на каждой тонне в связи с завышенной стартовой стоимостью.

Об этом пишет Liga.Net.

"Торги по принципу уменьшения цены стартовали с отметки 1904 млн гривен, что соответствовало 101 дол/тонна и в итоге снизились до 1808 млн или 96,9 дол/тонна по курсу НБУ. Формально Центрэнерго сэкономила 4 дол/тонна, в реальности компания переплатит на каждой тонне около 10 долларов в связи с завышенной стартовой стоимостью", - пишет автор.

По состоянию на 24 апреля стоимость угольных фьючерсов в Роттердаме составляла 70-75 дол/тонна, в зависимости от месяца поставки.

"Таким образом, с учетом расходов на доставку - около 12 дол/тонна - рыночная стоимость угля не должна превышать 85-88 дол/тонна с учетом маржи поставщика. На июль-октябрь можно законтрактовать уголь по 83-84 доллара с учетом фрахта и перевалки", - говорится в статье.

Как отмечается, в случае дальнейшего снижения стоимости энергетического угля в Роттердаме совокупная переплата Центрэнерго может составить 7-11 млн долларов.

"Впрочем, цена которую госкомпания заплатит победителю, предполагает лишь поставку в украинский порт. В реальности (с учетом доставки из порта на ТЭС – Ред.) уголь для Центрэнерго обойдется еще дороже", - отмечает автор.

Во вторник стало известно, что грузинская компания Сакнахшири стала победителем тендера ПАО "Центрэнерго" на поставку 700 тысяч тонн угля.

До этого Центрэнерго отменило два объявленных в марте-апреле тендера на поставку угля из-за отсутствия предложений.

Сакнахшири - угольное предприятие, входящие в состав одной из крупнейших корпораций Грузии Georgian Industrial Group (GIG).

Конечный владелец GIG - бизнесмен Давид Бежуашвили, бывший соратник Михаила Саакашвили и родной брат экс-министра иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.

У Georgian Industrial Group есть активы в Украине. GIG владеет владеет 29% завода по производству инсулина Индар. Компания купила долю в предприятии в 2016 году через кипрскую оффшорку Luraq Investments Limited.

Кроме того, GIG владеет 100% ООО Украинская энергетическая компания (прежнее название - Энергоагропромпостач).

Украинская энергетическая компания в свою очередь владеет долей в ООО Астрамед, где еще партнером была компания Моренго народного депутата Александра Супруненко и его брата Вячеслава, бывшего зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Последние несколько лет Черновецкий живет в Грузии.