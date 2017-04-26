Фиала: обыски СБУ могут быть связаны с давлением по делу Skymall

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала не исключает, что обыски СБУ могут быть связаны с давлением по делу Skymall.

Об этом он сообщил в комментарии Экономической правде.

"Пока не знаю откуда ноги растут, но, возможно, хотят отбить желание бороться за выполнение решения Лондонского международного арбитражного суда по Skymall", - сказал он в комментарии ЭП.

"Но это опять подтверждает, что без реформы правоохранительных органов, судебной системы, без создания Службы финансовых расследований и Антикоррупционных судов, мы будем оставаться бедной страной", - добавил он.

Как известно, Высокий суд правосудия подтвердил решение Лондонского международного арбитражного суда, позволяющего Arricano выкупить долю в проекте ТРК Sky Mall.

Согласно вердикту, все акции компании Assofit Holdings Limited (владела центром через свою дочернюю компанию - Призма Бета) должны до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S.A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера.

Конфликт между партнерами Андреем Адамовским и эстонцем Хилларом Тедером продолжается с 2010 года, когда бизнесмены заключили соглашение, по которому Stockman Адамовского выделила на достройку торгового центра $40 млн. Взамен она получила от Arricano 50%+1 акцию в кипрском офшоре Assofit Holdings Limited, который владел ТРЦ через компанию Призма Бета.

В документе было прописано, что у Arricano есть опцион на обратный выкуп пакета за $51,4 млн. Но в ноябре 2010 года договор опциона был расторгнут.

"Представители Андрея Адамовского неоднократно заявляли, что Тедер взял в партнеры инвестиционную компанию Dragon Capital Томаша Фиалы, которая нарушила условия конфиденциальности сделки по Sky Mall. Это, по их мнению, денонсировало первоначальное соглашение", - писала Liga.net.

Тедер через Лондонский арбитраж потребовал восстановить действие опциона, чтобы вернуть себе долю в Sky Mall.

Андрея Адамовского связывают с фирмами "Трейд коммодити" и "Август пром". Сам Адамовский бизнес-партнер влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.

Напомним, что сегодня в компании Dragon Capital проходили обыски из-за нелегального использования программного обеспечения.