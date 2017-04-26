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Нафтогаз выплатит государству 13 миллиардов гривен дивидендов

Среда, 26 апреля 2017, 14:24

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направит 13,2 миллиарда гривен дивидендов в государственный бюджет по итогам своей деятельности за 2016 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что указанная сумма является половиной прибыли Нафтогаза за отчетный год.

Как сообщается, остальные 50% будут распределены следующим образом: 5% чистой прибыли (1,3 миллиарда гривен) будет направлено в резервный капитал, а 45% чистой прибыли (11,9 миллиарда гривен) - на развитие. Выплата дивидендов должна состояться не позднее 30 июня 2017 года.

Напомним, по результатам 2016 НАК "Нафтогаз Украины" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд гривен, а размер уставного капитала "Нафтогаза" увеличился до 190,15 млрд гривен.

Экономическая правда

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Нафтогаз бюджет
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