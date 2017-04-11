"Нафтогаз" отримав 26,5 мільярда гривень прибутку

За результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому, як зазначається, компанія отримала збиток за напрямом діяльності "Оптова торгівля газом" в розмірі 2,9 млрд гривень.

"40% збитку зумовлено реалізацією газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних обов’язків", - повідомляє компанія.

Як наголошується, найбільш прибутковим сегментом діяльності "Нафтогазу" був транзит природного газу (28,7 млрд гривень прибутку).

Крім того, "Нафтогаз" отримав позитивний результат від участі у капіталі підприємств групи (2,4 млрд гривень прибутку).

"З іншого боку, збитковою була діяльність з оптової торгівлі газом (2,9 млрд гривень збитку). Ще 1,7 млрд гривень збитків принесли інші витрати, зменшені на інші доходи. До цієї суми включені забезпечення під судові справи, втрати від курсових різниць, доходи по залишкам на рахунках та інші нарахування", - йдеться у повідомленні.

"Порівняно із 2015 роком, доходи від транзиту газу у 2016 році зросли на 7,4 млрд гривень. Це відбулося через збільшення обсягу транзиту на 15,1 млрд кубометрів (22,5%) та девальвацію національної валюти", - заявили у компанії.

Згідно з повідомленням, зменшення збитків від оптової торгівлі газом (2,9 млрд гривень проти 42,4 млрд гривень у 2015 році) стало наслідком реформування ринку природного газу.

"В 2016 році Нафтогаз отримав прибуток від участі в капіталі підприємств групи у розмірі 2,4 млрд гривень, тоді як за результатами 2015 року збиток за цим напрямом склав 6,2 млрд гривень", - повідомляє компанія.

Економічна правда