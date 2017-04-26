СБУ закончила обыски в Dragon Capital
Служба безопасности Украины закончила проводить обыски в инвестиционной компании Dragon Capital.
Об этом у себя на Facebook написала глава пресс-службы компании Ольга Белобловская.
"Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.
Напомним, что сегодня в компании Dragon Capital проходили обыски из-за нелегального использования программного обеспечения.
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Компания основана в 2000 году в Киеве.
Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.
Экономическая правда
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