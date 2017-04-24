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В Украине могут ввести всеобщее декларирование доходов граждан

Понедельник, 24 апреля 2017, 20:36

Кабинет министров планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц косвенными методами.

Об этом говорится в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, передает УНИАН.

В частности, законопроект будет предусматривать введение автоматизированной системы мониторинга соответствия расходов физических лиц полученным доходам.

Как известно, 31 октября прошлого года завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, занимающих ответственное и особо ответственное положение.

Украинские чиновники задекларировали 30 млрд гривен средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

Введение системы электронного декларирования активов чиновников было требованием всех основных международных партнеров Украины, среди которых МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕС и США.

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Кабмин декларации
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