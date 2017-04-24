Гройсман: повышение цен на газ не предвидится
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ в ближайшее время не предвидится.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.
"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличение цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.
Гройсман - журналістам в Харкові: збільшення цін на газ не передбачається.— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.
Гройсман также отметил, что "правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что будет способствовать энергонезависимости страны".
Уряд відстоює ідею зниження ренти на видобуток газу до 12%, це сприятиме енергонезалежності країни - Гройсман.— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 24 апреля 2017 г.
Напомним, 22 марта Кабинет министров продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до апреля 2018 года, что предусматривают продажу газа для населения на льготных условиях.
Экономическая правда
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