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Гройсман: повышение цен на газ не предвидится

Понедельник, 24 апреля 2017, 16:25

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ в ближайшее время не предвидится.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

"Гройсман - журналистам в Харькове: увеличение цен на газ не предвидится", - написал Столярчук.

Гройсман также отметил, что "правительство отстаивает идею снижения ренты на добычу газа до 12%, что будет способствовать энергонезависимости страны".

Напомним, 22 марта Кабинет министров продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до апреля 2018 года, что предусматривают продажу газа для населения на льготных условиях.

Экономическая правда

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Кабмин Гройсман газ
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