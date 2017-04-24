МВФ расстроен отставкой Гонтаревой

Международный валютный фонд сожалеет об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом в интервью изданию Левый берег сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, передают "Українські новини".

Ваше сообщил, что НБУ является важным партнером фонда в вопросе внедрения политик, необходимых для успеха совместной программы.

"Мы расстроены по поводу того, что госпожа Гонтарева оставляет должность. Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Он добавил, что для МВФ важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение верных инициатив.

"Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и нахождение Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева", - добавил Ваше.

Напомним, нынешняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева покинет свою должность 10 мая.

По информации СМИ, на должность главы НБУ рассматриваются председатель правления Райффайзен банка Аваль Владимир Лавренчук и председатель наблюдательного совета ТАСкомбанка Сергей Тигипко.