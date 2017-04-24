ЛЭО Григоришина прекращает электропоставки на оккупированную территорию

"Луганское энергетическое объединение" планирует с 25 апреля отключить электропитание оккупированной части Луганской области.

Об этом в эфире Луганского областного телевидения сообщил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай, передает Liga.net.

"Мы получили документы с государственного предприятия Энергорынок, которые подтверждены документами с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону",- сказал Грицай.

По его словам, в настоящее время проводятся определенные технические процедуры.

"С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.

В число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.